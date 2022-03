Am Samstagmittag gegen 11.45 Uhr ist ein Radfahrer in der Mannheimer Neckarstadt-Ost lebensgefährlich verletzt worden. Ersten Ermittlungen der Polizei zu Folge öffnete ein Autofahrer die Tür seines Fahrzeugs, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Der Radfahrer kollidierte daraufhin mit der geöffneten Tür, stürzte und fiel dabei auf den Kopf. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte versorgten den Radfahrer vor Ort, anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schadenshöhe ist bislang noch nichts bekannt. Die Lange Rötterstraße, in der der Unfall passierte, ist aktuell noch zwischen Pozzistraße und Käfertaler Straße gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst hat die weiteren Ermittlungen an der Unfallstelle übernommen.