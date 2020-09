Niedergeschlagen, verletzt und beraubt wurde ein 37-jähriger Radfahrer bei Worms-Rheindürkheim in der Nacht auf Sonntag. Der Radler fuhr auf dem Seitenstreifen der B9, dem sogenannten Sommerdamm, in Fahrtrichtung Mainz. Zeugen haben laut Polizei berichtet, dass kurz vor Mitternacht drei Männer aus einem Pkw ausgestiegen seien, schnell die Fahrbahnseite wechselten und den Radler vom Fahrrad stießen. Dem am Boden liegenden Mann sollen die unbekannten Täter zudem mehrfach ins Gesicht geschlagen sowie Pfefferspray gegen ihn eingesetzt haben. Aus dem Rucksack des wehrlosen Mannes nahmen sie das Bargeld an sich. Bis die vorbeifahrenden Zeugen ihr Fahrzeug gedreht hatten und zu Hilfe gekommen waren, sollen die Täter in ihrem dunklen Pkw bereits in Richtung Worms geflüchtet sein. Das 37-jährige Opfer musste mit einer Platzwunde am Auge und gereizten Schleimhäuten im Krankenhaus behandelt werden.