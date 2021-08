Ein Radfahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall bei Lindenberg im Kreis Bad Dürkheim schwer verletzt worden. Laut der Schilderung der Polizei kam der 55-Jährige gegen 17.35 Uhr die K16 vom Kurpfalz-Park herab gefahren. Eine 45 Jahre alte Autofahrerin sei von Lindenberg her nach links auf die Kreisstraße eingebogen, habe den von links kommenden Radfahrer aber übersehen; Radfahrer und Auto stießen zusammen. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht weren. Die K16 war während der Unfallaufnahme etwa 45 Minuten lang einseitig gesperrt.