Bewirbt sich Deutschland wieder um Olympische Spiele? Diese Frage will der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Samstag ab 9 Uhr in Baden-Baden beantworten. Dort tagt die Mitgliederversammlung. Vorgestellt werden soll dabei ein Prozess, der eine Bewerbung prüft. Völlig offen ist, ob es Winter- oder Sommerspiele sein werden, in welchem Jahr und an welchem Ort sie ausgetragen werden könnten.

Die Pfälzer Olympiasiegerin Miriam Welte wurde im Dezember 2021 zur DOSB-Vizepräsidentin gewählt - und kandidiert auch am Samstag wieder für dieses Amt. Sie ist eine starke Befürworterin Olympischer Spiele und sagt: „Deutschland ist bereit für eine solche Sportgroßveranstaltung. Die Menschen haben Spaß daran, das haben wir bei den European Championships in München gesehen“, wirbt die ehemalige Bahnradsportlerin aus Kaiserslautern. Allerdings gehe es nur über Nachhaltigkeit, ohne den Neubau von Sportstätten und mit einem deutlichen „Ja“ der Bevölkerung.

Das komplette Interview mit Miriam Welte