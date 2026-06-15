Eine Rad-Fahrt unter schwerem Drogeneinfluss endete für einen 22 Jahre alten Mann am frühen Montagmorgen in Neustadt mit einer Einlieferung ins Gefängnis. Laut Polizei fiel der Mann gegen 0.05 Uhr in der Martin-Luther-Straße auf, weil er Schlangenlinien fuhr. Er wurde angehalten und kontrolliert. Seine Ausfallerscheinungen seien nicht von ungefähr gekommen, berichtet die Polizei weiter: Der Schnelltest schlug bei Amphetamin (Speed), Methamphetamin (Crystal Meth) und dem Cannabis-Bestandteil THC an.

Ins Gefängnis musste er, weil gegen ihn ein Haftbefehl vorlag, der aus einer offenen Geldstrafe resultierte, die er nicht zahlen konnte. Er musste außerdem eine Blutprobe abgeben, und sein Fahrrad wurde einem Bekannten übergeben. Auf ihn kommen laut Polizei mehrere Verfahren zu, und die Führerscheinbehörde wird über den Vorfall informiert.