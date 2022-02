Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei laut eigener Mitteilung gegen 0.30 Uhr in der Nacht zum Montag eine 37-Jährige dingfest machen, die zuvor dabei beobachtet worden war, als sie in der Straße Am Wasserturm Reifen von drei Autos zerstach. Die Tatverdächtige wollte sich wohl an ihrem ehemaligen Lebenspartner rächen, dem eines der drei Fahrzeuge gehörte. Die Frau aus Speyer, bei der ein Promillewert von 1,8 festgestellt wurde, muss sich wegen Sachbeschädigung verantworten. rhp/mame