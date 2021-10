Weil sie am Mittwochnachmittag in einen Hotel in der Kaiserslauterer Innenstadt randalierten und Polizisten bedrohten, landeten zwei 39 und 28 Jahre alte Männer in der Psychiatrie. Zuvor war es laut Polizeiangaben zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den beiden Hotelgästen gekommen. Als die Beamten eintrafen, ging demnach der ältere der beiden „in aggressiver Weise auf die Beamten zu“, wie es im Polizeibericht heißt. Er wurde überwältigt und soll wie sein jüngerer Kontrahent sichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben. Als der 28-Jährige die Polizisten erspähte, wurde er kurzzeitig ohnmächtig. Wieder bei Bewusstsein, soll er versucht haben, die Beamten anzugreifen. Auch er wurde überwältigt. Beide Männer kamen aufgrund ihrer, so die Polizei, „psychischen Ausnahmesituation“ in eine psychiatrische Einrichtung.