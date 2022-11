Bei vielen Nutzern häufen sich gerade in den vergangenen Tagen alle möglichen Rabattcodes im E-Mail-Postfach. Grund dafür: der chinesische Online-Shoppingtag „Singles Day“. Das weltweit größte Rabatt-Event im Handel findet jährlich am 11. November statt. Mit Sonderangeboten bei sämtlichen Produkten von Elektronik über Lebensmittel bis Kosmetik sollen die vielen Unverheirateten des Landes über ihre Einsamkeit hinweggetröstet werden, so die ursprüngliche Botschaft. Die großen chinesischen Onlinehändler wie Alibaba, JD.com und Pinduoduo treiben den Kaufrausch mit ihrer Rabattschlacht an.

Rabatt gegen Einsamkeit

Der Singles Day war 2009 vom chinesischen Online-Riesen Alibaba als eine Art Anti-Valentinstag für Alleinstehende ins Leben gerufen worden, nach dem Vorbild des sogenannten Black Friday der US-Internetwirtschaft. Dieser findet immer am ersten Freitag nach Thanksgiving statt und lockt viele Käufer mit Sparangeboten in die Läden on- und offline. Inzwischen übersteigt der Singles Day den Black Friday bei den Umsätzen jedoch deutlich.

Viele Kunden in China warten auf den Singles Day und schieben geplante Großeinkäufe bis dahin auf. Auch im vergangenen Jahr bescherte der Singles Day den Onlinehändlern Verkaufsrekorde.