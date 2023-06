Rüdiger Rehm ist neuer Cheftrainer des SV Waldhof Mannheim. Der 44-jährige gebürtige Heilbronner lief bereits als Spieler von 1997 bis 2001 in 97 Spielen für den SV Waldhof auf. Als Trainer schaffte Rüdiger Rehm unter anderem mit dem SV Wehen Wiesbaden den Aufstieg in die Zweiten Bundesliga und mit Großaspach den Sprung in Liga 3. Zuletzt agierte der mit der Uefa-Pro-Lizenz ausgestattete Hauptübungsleiter als Cheftrainer des FC Ingolstadt 04, wo er in der Dritten Liga einen Punkteschnitt von 1,55 Punkten pro Spiel erreichte. „In den vergangenen zwei Wochen haben wir den Trainermarkt sehr akribisch sondiert und die Möglichkeiten des SV Waldhof Mannheim abgewogen. Unser Ziel war es einen Trainer zu finden, der sich zu 100 Prozent mit dem Verein und dem gesamten Umfeld identifizieren kann. Nicht nur als Spieler beim SV Waldhof, sondern auch in den letzten Jahren als Trainer verkörpert Rüdiger viel Leidenschaft, Überzeugung und Intensität. Diese Werte benötigen wir auf und neben dem Platz. Er kennt dazu die Liga sehr gut und hat in den gemeinsamen Gesprächen gezeigt, dass er für diese Aufgabe hier beim SVW brennt“, so Tim Schork, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim.