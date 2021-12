Der Vorstand der Hornbach Baumarkt AG hat am Montag laut einer Ad-hoc-Mitteilung mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, einen Antrag auf Aussetzen des Aktienhandels der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse zu stellen. In Abstimmung mit der Hornbach Holding AG & Co. KGaA, die rund 76 Prozent der Aktien der Gesellschaft hält, soll ein Delisting der Aktien durchgeführt werden. Die Hornbach Holding hat sich gleichzeitig verpflichtet, den Aktionären der Gesellschaft anzubieten, Aktien der Hornbach Baumarkt AG gegen die Zahlung von 47,50 Euro je Stück zu erwerben.

Über den Antrag auf Widerruf der Zulassung der Aktien werde die Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse entscheiden, hieß es von Hornbach weiter. Der Vorstand geht davon aus, dass der Widerruf drei Börsentage nach der Veröffentlichung des Widerrufs wirksam werden wird. Sodann würden die Aktien der Gesellschaft nicht mehr an einem inländischen regulierten Markt oder einem vergleichbaren Markt im Ausland zum Handel zugelassen sein oder gehandelt werden.