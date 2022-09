Die CDU in Frankenthal muss sich einen anderen Bewerber für die OB-Wahl 2023 suchen. Amtsinhaber Martin Hebich (50) steht für eine zweite Kandidatur nicht bereit. Er nennt für diese Entscheidung persönliche Gründe – verweist aber auch auf die mit dem Posten verbundene Belastung. Mehr dazu lesen Sie hier.

Der Herbst ist zurück und mit ihm auch das Thema Corona. Neuigkeiten gibt es in Sachen Impfstatus, denn ab 1. Oktober wird neu festgelegt, wer als „vollständig geimpft“ gilt. Wen dies wie betrifft und ob die Nachfrage im Ludwigshafener Landesimpfzentrum bereits steigt, lesen Sie hier.

Im Klimaschutzkonzept der Verbandsgemeinde Rheinauen, das diese Woche vorgestellt wurde, steckt viel Arbeit. Was es für die Bürger bedeutet, ist hier zu lesen.

Speyer hat mit dem Dom und dem Judenhof zwei Welterbestätten. Wie viele Besucherzentren sind dafür erforderlich: eines oder zwei? Was vor der Entscheidung noch zu klären ist, lesen Sie hier.

Die Weihnachtsbeleuchtung in den Mannheimer Fußgängerzonen hat Tradition, lässt sie die Innenstadt doch in festlichem Glanz erstrahlen. Wegen der aktuellen Energieknappheit hat die Verwaltung nun mit den an der Beleuchtung beteiligten Akteuren eine Entscheidung für die bevorstehende Vorweihnachtszeit getroffen. Welche, und wie Ludwigshafen reagiert, das lesen Sie hier.