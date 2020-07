Eine 57-jährige Autofahrerin hat am Donnerstagnachmittag in Speyer einen Auffahrunfall verursacht, weil sie vergessen hat, in den Vorwärtsgang zu schalten. Nach Angaben der Polizei wollte sie an einer roten Ampel in der Bahnhofsstraße den Abstand zu einem Auto vor ihr korrigieren, dem sie zu dicht aufgewahren war. Anschließend vergaß sie aber, dass ihr Auto sich im Rückwärtsgang befand: Als die Ampel auf grün schaltete und sie Gas gab, krachte sie in das Fahrzeug hinter ihr. Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen, denn die Polizei auf etwa 2500 Euro schätzt.