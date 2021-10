Angesichts der neuen Korruptionsermittlungen mehren sich die Rücktrittsforderungen gegen den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) – auch vom grünen Koalitionspartner.

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) traf sich am Freitag zu Beratungen mit den anderen Parlamentsparteien. Gegen den Kanzler bestünden „ganz gravierende, schwere Vorhalte“, sagte Kogler vor dem Treffen. Daher seien Zweifel an der Handlungs- und Amtsfähigkeit des Bundeskanzlers berechtigt.

Grünen-Fraktionschefin Sigrid Maurer wurde noch deutlicher. Sie forderte die ÖVP auf, Kurz durch „eine untadelige Person“ auszutauschen. „Es ist ganz klar, dass so jemand nicht mehr amtsfähig ist“, betonte sie. Die ÖVP hatte sich zuvor geschlossen hinter Kurz gestellt und hielt auch am Freitag weiter an ihrem Kanzler fest.

„System Kurz“

Grünen-Chef Kogler empfing am Freitagvormittag zunächst die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete. „Es liegt an den Grünen zu entscheiden, ob sie das System Kurz weiter stützen und unterstützen wollen“, sagte Rendi-Wagner demnach. Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfing seinerseits die Parteichefs der Grünen, ÖVP, SPÖ und NEOS. Über Inhalte der Gespräche wurde zunächst nichts bekannt.

Am kommenden Dienstag soll das Parlament in Wien zu einer außerordentlichen Sitzung zusammenkommen. Dabei könnten die Parteien einen gemeinsamen Misstrauensantrag einbringen.

Lesen Sie auch: „Österreich: Kanzleramt durchsucht“