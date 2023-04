Im grün geführten Integrationsministerium von Rheinland-Pfalz steht nach RHEINPFALZ-Informationen ein Wechsel unmittelbar bevor: Staatssekretär David Profit (49, Grüne) gibt sein Amt auf, ihm soll Janosch Littig (39, Grüne) folgen. Littig leitete bisher das Büro von Ministerin Katharina Binz (Grüne). Für seinen Rückzug hat Profit gesundheitliche Gründe angegeben, wie aus einem Schreiben an die Belegschaft hervorgeht, das der RHEINPFALZ vorliegt. Vor einigen Monaten gab es anonyme Anschuldigungen gegen seine Amtsführung. Der Vorwurf, seinetwegen seien Personen früher in den Ruhestand gegangen, ließ sich jedoch nicht erhärten. Der Jurist Profit, der in Ludwigshafen geboren ist und in Annweiler sein Abitur abgelegt hat, ist seit 2021 Staatssekretär und zugleich Landesbeauftragter für gleichgeschlechtliche Lebensweisen und Geschlechtsidentität. Janosch Littig leitet seit 2021 das Ministerinbüro, zuvor war er im Umweltministerium. Littig stand bisher nie in der vorderen Reihe, ist aber einer der einflussreichsten Grünen-Politiker in Rheinland-Pfalz. Der Wechsel soll am Dienstag erfolgen, wie aus einer E-Mail der Ministerin an das Haus hervorgeht, die der RHEINPFALZ vorliegt.