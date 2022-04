Spiegel zurückgetreten

Der politische Druck war zu groß, sagte sie und trat zurück. Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) stellt ihr Amt zur Verfügung, nachdem sie wegen ihres Verhaltens nach der Flutkatastrophe im Ahrtal in die Kritik geraten war. Zum Artikel

Zum Kommentar

B10-Vollsperrung angekündigt

Alles dicht: Auf der B10 geht demnächst nichts mehr. Zum Artikel

Corona-Zahlen

Zeit zum Durchatmen? Heute wurden weniger Corona-Infizierte in den Kliniken gemeldet. Zum Artikel

Ermittlungen nach Salmonellen in Schokolade

Keine schöne Überraschung: Die belgische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ferrero. Das sind die Hintergründe. Zum Artikel

Deutsch-Französische Grenzgebiete wählen Le Pen

Das Herz schlägt nicht immer für Euro. In den deutsch-französischen Grenzgebieten hat die Rechtspopulistin Marine Le Pen großen Zuspruch. Zum Artikel

Bleiben die Schwimmbäder

„Hohe Energiepreise. Drohender Gaslieferstopp: Erste Schwimmbäder senken Wassertemperatur.“ So oder ähnlich lauteten in den vergangenen Tagen Schlagzeilen in Deutschland. Müssen Schwimmer in den Bädern der Region künftig frieren? Zum Artikel

Teststation unter Betrugsverdacht

Abzocke mit Corona-Schnelltests? Eine Teststation ist im Germersheim Visier der Ermittler. Zum Artikel

16-Jährige vermisst

Seit Freitag, 8. April, wird die 16-jährige Nisa aus Ludwigshafen vermisst. Zum Artikel