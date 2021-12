Merk tritt beim FCK von Ämtern zurück

Der Vorsitzende des Beirats der 1. FC Kaiserslautern Management GmbH Profifußball und zugleich Aufsichtsratsmitglied des Vereins, Markus Merk, stellt beide Ehrenämter und sein Mandat in beiden Klubgremien zur Verfügung. Zum Artikel

Stiko ändert Empfehlung beim Boostern

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt Auffrischimpfungen wegen der Omikron-Variante des Coronavirus bereits nach mindestens drei statt nach sechs Monaten. Zum Artikel

Wahl-Pfälzer ist beim Dschungelcamp dabei

Mit Modedesigner Harald Glööckler, der in Kirchheim im Kreis Bad Dürkheim wohnt, zieht ein kleines Stückchen Pfalz mit in die RTL-Show. Start ist am 21. Januar. Auch Daniela Katzenbergers Ehemann ist an Bord. Zum Artikel

RKI: Kontakte maximal einschränken

Das Robert Koch-Institut (RKI) empfiehlt aufgrund der aktuellen Corona-Lage in Deutschland „maximale Kontaktbeschränkungen“. Diese sollten „sofort beginnen“ und bis zunächst Mitte Januar gelten. Zum Artikel

Weiße Weihnacht?

In Teilen Deutschlands könnte es an Heiligabend tatsächlich schneien. Doch wie stehen die Chancen für die Pfalz? Zum Artikel

Brennende ICE-Toilette legt Verkehr lahm

Ein Brand in einem ICE hat in Mannheim einen Großeinsatz ausgelöst. Damit verbunden waren auch einige Verspätungen im Bahnverkehr. Zum Artikel

Corona-Protest: So vielen „Spaziergängern“ droht eine Geldbuße

Nach den illegalen Corona-Protesten am Montagabend laufen in der Vorder- und Südpfalz laut Polizei etliche Verfahren gegen Menschen, die gegen Versammlungsverbote verstoßen haben und dabei besonders hartnäckig waren. Zum Artikel

Polizei fahndet mit Foto nach Räubern

Nach einem Überfall in Pirmasens suchen die Beamten mit Phantombildern nach den mutmaßlichen Tätern. Zum Artikel