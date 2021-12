Gleich zweimal ist an Heiligabend der Fahrer eines weißen Porsche im Neustadter Stadtgebiet aufgefallen. Laut Polizei hatte der 50-Jährige gegen 17.30 Uhr durch sein Fahrverhalten in Höhe der Kreuzung Maximilian-/Haardter Straße den Verkehr gefährdet, zu einem Unfall kam es aber nicht. Aufgrund des Vorfalls wurden seine Personalien ermittelt. Nach dem Eingang einer weiteren Meldung stellte sich heraus, dass er kurz darauf in der Schillerstraße wegen überhöhten Tempos einen Unfall verursacht hatte und geflüchtet war. Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten des Porschefahrers gefährdet oder genötigt wurden oder zusätzliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.