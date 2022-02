Einen Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten und zwei leichtverletzten Personen hat ein rücksichtsloser Autofahrer laut Polizei am Mittwochnachmittag in Mannheim-Schönau verursacht. Der Mann überholte verbotswidrig über die Gegenspur einen Linienbus. Dann scherte er so knapp ein, dass der Busfahrer stark bremsen musste. Dadurch wurden mehrere Fahrgäste im Bus nach vorne geschleudert. Eine 63-Jährige schlug mit dem Kopf gegen eine Haltestange und wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Frauen wurden leicht verletzt. Der Autofahrer fuhr, ohne anzuhalten, einfach weiter. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.