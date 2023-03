Der SV Waldhof hat am Samstag das Topspiel in der Dritten Liga beim SV Wehen-Wiesbaden verloren und ist dadurch in der Tabelle vom dritten auf den sechsten Platz zurückgefallen. Beim 0:3 (0:0) waren die Mannheimer in der ersten Halbzeit deutlich überlegen, ehe sie nach dem Seitenwechsel gegen sehr effektive Hessen auf die Verliererstraße gerieten.

Max Reinthaler (50.), Florian Carstens (68.) und Kianz Froese (74., Handelfmeter) schossen den angesichts der Spielanteile zu hohen Sieg der Wehen-Wiesbadener heraus. Vor 6826 Zuschauern, darunter knapp 3000 aus Mannheim, nutzten die Waldhöfer gegen sehr defensive Gastgeber ihre Chancen nicht.

Etwa 500 Fans aus Mannheim sahen das Spiel nicht wie geplant im Stadion. Sie waren mit einem gemieteten Ausflugsboot nach Wiesbaden gefahren, sollten dort aber erst von Bord gehen dürfen, nachdem ihre Personalien von der an Land wartenden Polizei aufgenommen wurden. Das verweigerten die Waldhof-Anhänger, fuhren nach Mainz zurück, wo sie das Schiff verließen. Dort gab es Auseinandersetzungen mit der Polizei.