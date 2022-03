Die Eulen Ludwigshafen haben den nächsten Rückschlag im Rennen um den Aufstieg in die Handball-Bundesliga einstecken müssen. Nach der Heimniederlage am Sonntag gegen Aue verlor der Bundesliga-Absteiger am Freitag nun auch gegen den ASV Hamm-Westfalen. 21:20 (12:11) unterlag Ludwigshafen vor 1749 Zuschauern. Es war allerdings eine schmerzhafte Niederlage. Denn die Eulen mussten sechs Spieler ersetzen. Damit war die Fraktion der verletzten Spieler größer als die zur Verfügung stehenden Akteure auf der Bank. Dort saßen vier Feldspieler und ein Torwart.

Starker Salger ohne Glück in letzter Szene

Die Rumpftruppe verkaufte sich glänzend. Einen zwischenzeitlichen 1:6-Rückstand holte das Team auf und drehte die Partie. 20:19 führte Ludwigshafen (55.). Doch mit der letzten Aktion scheiterte der stark spielende Stefan Salger an Hamms-Torwart Felix Storbeck. Im Hinspiel noch hatte Salger drei Sekunden vor Ende den 26:25-Siegtreffer erzielt. Am Freitag glückte ihm der Treffer zum durchaus verdienten 21:21 nicht. Salger war mit sechs Toren bester Werfer bei den Eulen sowie im ganzen Spiel.