Der Start in die Saison auf dem Betzenberg war schon ein Nervenreißer. Kevin Kraus drückte den Ball in der Nachspielzeit über die Linie, was den 2:1-Sieg des 1. FC Kaiserslautern gegen Hannover 96 zum Saisonauftakt besiegelte. Und heute? Stehen sich beide Teams am ersten Spieltag der Rückrunde wieder gegenüber. 96 hat 28 Punkte gesammelt, Kaiserslautern derer 29. Könnte also eine spannende Angelegenheit werden. DIE RHEINPFALZ ist im Liveticker dabei.

