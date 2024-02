Die Grundgerüst für Kinofeeling im südpfälzischen Edenkoben steht. Ein neuer Verein hat sich gegründet, um regelmäßig Filme auf der Leinwand zu zeigen. Filmtheater lautet der Name der 14-köpfigen Gruppe. Das ist eine Anspielung an das letzte Kino in der Stadt, das Mitte der 70er-Jahren geschlossen wurde. Die Verantwortlichen haben unter anderem Inventar vom Landauer Universum-Kino übernehmen können, um die Spielstätte entsprechend einrichten zu können. Anders als ein Dorfkino kann der Verein Filme auf der Leinwand zeigen, sobald sie auf Blu-Ray auf dem Markt sind. Das soll in einem gewissen zeitlichen Rhythmus entstehen. Doch es gibt es einen Haken an der Sache.