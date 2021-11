Der CDU-Außenpolitikexperte Norbert Röttgen will neuer Vorsitzender seiner Partei werden. Das kündigte er am Freitagmorgen an. Am Donnerstag hatte schon Kanzleramtsminister Braun seine Bewerbung erklärt. Röttgen teilte mit, er wolle mit Franziska Hoppermann als Generalsekretärin arbeiten.

Ist ist bereits Röttgens zweiter Versuch, das Spitzenamt zu erlangen. Er hatte schon beim Bundesparteitag im Januar für den Chefposten kandidiert, war dabei aber Laschet unterlegen. Die CDU sei die Heimat konservativer Menschen in Deutschland, unterstrich Röttgen. Man wolle dem Neuen nicht nur nachjagen, sondern Wandel so zu gestalten, dass die Werte des Menschlichen bewahrt würden.

Als weiterer möglicher Bewerber gilt der Abgeordnete Friedrich Merz – für ihn wäre es bereits die dritte Kandidatur. Die Bewerbungsfrist für die Kandidaten läuft am kommenden Mittwoch ab.