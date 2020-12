Mit Höhenbegrenzungen soll dem Parken von Lastwagen auf für Autos vorgesehenen Plätzen im Industriegebiet Am Römig Einhalt geboten werden. In jüngster Vergangenheit hatten laut Verwaltung Lkw immer wieder Bäume und Begrenzungen aus Stein beschädigt. 57.500 Euro sollen 2021 in Höhenbegrenzungen und den Ersatz von Bäumen investiert werden. Am Römig ansässige Unternehmen hätten sich ebenfalls beschwert, so Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) im Haupt- und Finanzausschuss.

Bruder: Firmen an Kosten beteiligen

Gerhard Bruder hatte für die Grünen gefragt, ob die Firmen nicht an den Kosten beteiligt werden könnten, da es sich seiner Meinung nach meist um Lastwagen handele, die das Industriegebiet ansteuerten. Hebich hatte da Bedenken, da die Firmen an den Erschließungskosten beteiligt worden seien. Er könne jedoch einen Versuch starten, bei den Firmen anfragen, so Hebich. Allerdings sind nach Meinung von Hebich auch Lastwagenfahrer Verursacher von Schäden, die im Industriegebiet ihre Ruhepausen einlegten, weil an der nahen Autobahn entsprechende Plätze fehlten.