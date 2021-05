Der Kunststoff-Konzern Röchling SE & Co KG mit Sitz in Mannheim hat die Auswirkungen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr deutlich zu spüren bekommen: der Umsatz, das Vorsteuerergebnis und die Anzahl der Mitarbeiter – auch im pfälzischen Ruppertsweiler und im rheinhessischen Worms – gingen zurück. In Ruppertsweiler, wo Röchling mit der Hydroma GmbH vertreten ist, arbeiteten Ende 2020 noch 29 (Vorjahreszeitpunkt: 32) Menschen. Am Automotive-Standort Worms sank die Anzahl der Mitarbeiter sogar von 831 auf 770. Für den Konzernsitz in Mannheim wurde die Anzahl von 65 (Vorjahreszeitpunkt: 56) Beschäftigten genannt, wobei hier die Mitarbeiter der Röchling Direct Manufacturing GmbH (RDMC) inkludiert sind.