Huch, es ist plötzlich Winter. „Und bei uns kam gar kein Räumfahrzeug vorbei“, regt sich so mancher am Gartenzaun oder in den sozialen Medien auf. Dabei sind in vielen Fällen die Anwohner selbst in der Pflicht – nicht nur auf den Gehwegen, sondern auch auf den Straßen. Welche Regeln Grundstückseigentümer im Winter rund um ihr Anwesen beachten müssen, erfahren Sie im ausführlichen Artikel.