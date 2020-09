Ein unbekannter Fahrradfahrer hat in der Nacht auf Samstag in Frankenthal mehrere Personen mit einem Messer bedroht und sie aufgefordert, Rucksäcke und Geld herauszugeben. Laut Polizei hatte der Täter in der Hauptstraße in Frankenthal-Mörsch zwei 18-Jährige zunächst nach einer Zigarette gefragt, bevor er sie plötzlich mit einem Messer bedrohte, ihre Rucksäcke an sich nahm und auf dem Fahrrad flüchtete.

Während die Polizei den Vorfall aufnahm, meldete sich ein weiterer Geschädigter bei den Beamten: Er sei ebenfalls in Frankenthal-Mörsch von einem Mann angesprochen und mit einem Messer bedroht worden. Erst als er geäußert habe, kein Geld dabei zu haben, sei der Täter ohne Beute geflüchtet.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise (Polizeiinspektion Frankenthal: 06233/313-0, pifrankenthal@polizei.rlp.de; Polizeiwache Maxdorf: 06237/934-100).