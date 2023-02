In Bitburg ist ein 18-Jähriger in der Nacht zu Montag von zwei unbekannten Männern bestohlen und verletzt worden. Ein Täter soll dabei als Panzerknacker verkleidet gewesen sein, wie die Polizei mitteilte. Einer der Männer schlug dem 18-Jährigen ins Gesicht, nachdem er zur Herausgabe seines Geldes aufgefordert worden war. Danach wurde er zu Boden gestoßen und verletzte sich dabei leicht. Die Täter flohen in die Fußgängerzone. Zur Kleidung des zweiten Mannes konnte die Polizei noch keine Angaben machen.