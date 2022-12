Am Freitagabend erbeutete ein bisher unbekannter Täter die Tageseinnahmen einer Standbetreiberin des Weihnachtsmarkts. Die 36-Jährige aus dem Saarland schloss gegen 22 Uhr auf dem Kaiserslauterer Weihnachtsmarkt ihren Verkaufsstand und packte die Tageseinnahmen in eine Bauchtasche. Das dürfte der Täter beobachtet haben, wie die Polizei weiter mitteilt. Die Standbetreiberin verließ fußläufig das Weihnachtsmarktgelände und wurde anschließend in der Münchstraße von einem Unbekannten angegangen. Dieser entriss der Saarländerin die Bauchtasche mit dem Bargeld und flüchtete. Die Geschädigte stürzte und erlitt dabei leichte Verletzungen. Sie konnte den Täter nur vage beschreiben. Er war ungefähr 1.90 Meter groß und trug weiße Turnschuhe, eine schwarze Daunensteppjacke mit einem weißen Rückenaufdruck im Schulterbereich sowie über dem Kopf eine schwarze Kapuze. Nähere Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0631/369 2620 oder per E-Mail unter kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de entgegen.