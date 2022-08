Über der Pfalz waren in den vergangenen Tagen wieder die charakteristischen Muster frisch gestarteter „Starlink“-Satelliten am Nachthimmel zu sehen. Die Lichter, die wie eine Prozession übers Firmament ziehen, sind klar als künstliche Flugobjekte zu erkennen – allerdings keine unbekannten. So wies beispielsweise das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in einem Tweet darauf hin, woher das eigenartige Himmelsschauspiel rührte: „Nach dem jüngsten Start sind ca. 50 Starlink-Satelliten als helle Kette über Deutschland zu sehen.“

Die Satelliten gehören zum „Starlink“-Projekt des US-Unternehmens SpaceX von Tesla-Chef Elon Musk. Die Satelliten sind nach dem Start relativ eng beieinander, sehr niedrig und deswegen sehr auffallend für gelegentliche Beobachter. Sie sind besonders gut direkt nach Sonnenuntergang zu beobachten, dann reflektieren sie das Licht der direkt unter dem Horizont stehenden Sonne besonders stark.