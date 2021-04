Rote Plakate mit weißen Zeichen, die überall am Straßenrand zu sehen sind, sorgen bei Bürgern für Fragezeichen. RHEINPFALZ-Leser Herbert Schall hat sie zum Beispiel zwischen Harthausen und Hanhofen entdeckt. Bei der Verbandsgemeindeverwaltung kennt man die Lösung des Rätsels auch nicht. Mitarbeiterin Nadine Bohnenstiel verweist aber auf die Hochschule für Technik und Wirtschaft in Karlsruhe, die damit für die Veranstaltung „Hochschule kann mehr“ wirbt. Diese findet am kommenden Mittwoch statt.

An diesem Tag will die Bildungseinrichtung ein neues einheitliches Erscheinungsbild samt neuer Internetseite sowie weitere Veränderungen präsentieren, die das Bild der Hochschule in Zukunft ausmachen werden. Um im Vorfeld Aufmerksamkeit zu erzeugen und Neugier zu wecken, habe sich die Hochschule für diese Art der Werbung entschieden, sagt ein Sprecher.

Seit die Plakate im Umlauf sind, wird nicht nur analog, sondern auch im Internet gerätselt, was die Zeichen bedeuten. Manche vermuteten die Wegbeschreibung für die Anflugschneise eines Ufos, erzählt der Hochschulsprecher. Nähere Informationen möchte er vorab nicht verraten. Nur so viel: Die Plakate werden danach entfernt und durch andere ersetzt, die die Lösung zeigen.