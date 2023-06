In Linz am Rhein im Kreis Neuwied wurde der Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag von mehreren Anrufern eine seltsame Prozession gemeldet: Mehrere Menschen würden einen Sarg durch eine der nächtlichen Straßen der Stadt tragen. Die Polizei veröffentlichte eine entsprechende Mitteilung, spekulierte darin allerdings selbst schon über einen „Jugendstreich“.

Wie sich herausstellte, war der Sarg leer, und um einen Streich ging es auch nicht. Es habe erneut Anrufe gegeben, so die Polizei – dieses Mal zur Aufklärung: Die Träger seien Schüler eines örtlichen Gymnasiums gewesen. Diese hätten das Erdmöbel als Teil eines Bühnenbildes für die Theater-AG ihrer Schule von einem Beerdigungsinstitut ausgeliehen und zum Bestimmungsort in der Schule transportiert. Warum das in der Nacht passieren musste, wurde nicht aufgeklärt.