In Deutschland sind wohl rund 250.000 Menschen von ME/CFS betroffen, von einer Erkrankung, die Dutzende Symptome mit sich bringen kann, oft mit chronischer Erschöpfung einhergeht. Versorgungsstrukturen gibt es indes kaum, das will der Bundestag nun ändern. Erkrankte aus der Region erklären, warum ihre Lebensqualität so extrem niedrig ist.