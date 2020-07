Das Rätsel um die verlassenen Badesachen am Silzer See, die am Mittwoch zu einer Suchaktion der Polizei geführt haben, hat sich aufgeklärt. Wie die Polizei mitteilt, gab es wohl ein Missverständnis zwischen Besuchern: Zwei Männer und eine Frau mussten den Besuch am See mit weiteren Freunden wegen eines medizinischen Notfalls vorzeitig abbrechen und ließen ihre Gegenstände liegen. Der Rest der Gruppe glaubte, die drei würden später zurückkommen und ihre Sachen holen; die drei glaubten, die anderen würden ihre Sachen mitnehmen.

Die Besitzer bekamen ihre Gegenstände von der Polizei wieder.