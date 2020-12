Am Samstag hat nun auch das oberste Verwaltungsgericht des Landes Baden-Württemberg, der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim, in letzter Instanz entschieden: Das für heute verhängte Versammlungsverbot für die „Querdenker“ ist rechtmäßig. Das hat die Stadt Mannheim am Samstag mitgeteilt. Bereits am gestrigen Freitagabend hatte das Verwaltungsgericht in Karlsruhe in erster Instanz die Rechtsauffassung der Stadt Mannheim bestätigt. Diese hatte argumentiert, die Ausmaße der geplanten Versammlung mache die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen unmöglich.