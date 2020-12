[Aktualisiert 19.14 Uhr] Trotz des Demo-Verbots haben sich offenbar Anhänger der Querdenker-Szene in der Stadt versammelt. Auf Nachfrage hat die Polizei bestätigt, dass 50 Platzverweise ausgesprochen werden mussten. Auch zehn Verstöße gegen die Corona-Verordnung und sieben Verstöße gegen das Versammlungsgesetz hat die Polizei registriert. 70 Personen seien dabei insgesamt kontrolliert worden.

Zuvor hatte am Morgen auch das oberste Verwaltungsgericht des Landes Baden-Württemberg, der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim, in letzter Instanz entschieden: Das für Samstag verhängte Versammlungsverbot für die „Querdenker“ ist rechtmäßig. Die Stadt Mannheim hatte die Öffentlichkeit darüber am Vormittag informiert.

Bereits am Freitagabend hatte das Verwaltungsgericht in Karlsruhe in erster Instanz die Rechtsauffassung der Stadt Mannheim bestätigt. Diese hatte argumentiert, die Ausmaße der geplanten Versammlung mache die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen unmöglich.