Das gerichtliche Verbot der so genannten Querdenken-Demonstration in Kaiserslautern zeigt Wirkung: Auch eine Stunde nach dem für 10 Uhr angekündigten Beginn der Kundgebung waren keine Teilnehmer auf dem Messeplatz erschienen. Die Polizei, die mit deutlicher Präsenz in der Innenstadt vertreten war, meldete gegen 11 Uhr: „keine besonderen Vorkommnisse“. Damit sei das Verbot der Demonstration, die am Freitag vom Verwaltungsgericht in Neustadt bestätigt worden war, bislang durchgesetzt worden. Dagegen beklagte ein Sprecher der so genannten „Initiative Querdenken Kaiserslautern“ auf Nachfrage der RHEINPFALZ, man sei „ in seinem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit beschnitten“ worden. Jetzt diskutiere man „über kleinere Spontan-Kundgebungen“ an anderen Orten in der Lauterer Innenstadt.