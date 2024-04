Seit Dezember des vergangenen Jahres ist die Queichwiesen-Bewässerung von der Unesco als Teil des immateriellen Kulturerbes der Menschheit anerkannt. Angewandt wird diese traditionelle Wiesenbewässerung in einem über 450 Hektar großen Gebiet, das sich in der Rheinebene zwischen Landau und Bellheim erstreckt, und seit dem 15. Jahrhundert als extensive Form der Landwirtschaft bekannt ist. Am Wochenende war es nun bei Offenbach wieder soweit und die Wiesen wurden über die Kanäle bewässert. RHEINPFALZ-Leserin Callista Kapper-Beck aus Arzheim findet es beeindruckend, wenn dann innerhalb von Minuten immer mehr Störche landen, um sich auf den nassen Wiesen den Bauch mit Würmern voll zu schlagen. Sie hat dieses Szenario mit einem Schnappschuss festgehalten. „Das Wetter war zwar nicht so toll und man musste dicke Socken in den Gummistiefeln tragen, aber es hat sich absolut gelohnt auch mal nass geregnet zu werden“, freut sich Callista Kapper-Beck.