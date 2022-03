Königin Elizabeth II. (95) ist einem Spendenaufruf britischer Hilfsorganisationen für die Ukraine gefolgt. Wie das Disasters Emergency Committee (DEC) per Twitter mitteilte, soll die Queen eine „großzügige Spende“ gemacht haben. Wie hoch die Summe war, wollte der Palast auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Freitag jedoch nicht sagen. Es habe sich um eine private Spende gehandelt, sagte eine Sprecherin lediglich. Dem DEC gehören unter anderem das Britische Rote Kreuz und die Organisation Oxfam an. Das Geld soll Menschen zugutekommen, die wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine ihre Häuser und Wohnungen verlassen mussten. Auch Thronfolger Prinz Charles (73) und Herzogin Camilla (74) sollen sich Medienberichten zufolge bereits mit Spenden an der Hilfe für Betroffene der russischen Invasion in die Ukraine beteiligt haben.