Mit einem ungewöhnlichen Unfall hatte es die Kuseler Polizei am Donnerstagmittag zu tun. Wie die Ordnungshüter berichten, setzte der Fahrer eines Skoda Yeti in der Verlängerung der Bledesbacher Straße mit seinem Fahrzeug auf, als er von einer Wiese auf einen Feldweg fahren wollte. Augenscheinlich habe er das Gefälle zum Feldweg übersehen. Er habe dann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kurz darauf Qualm im Innenraum des Wagens bemerkt. Weil er Angst hatte, das Fahrzeug könne in Brand geraten, öffnete er die Tür und sprang aus dem noch rollenden Fahrzeug, schreibt die Polizei. Der Wagen sei dann nach einigen Metern führerlos zum Stehen gekommen. Durch den Sprung habe sich der Fahrer leicht am Bein verletzt. Seine Angst, das Fahrzeug könnte Feuer fangen, war aber wohl unbegründet. Der Qualm, den er wahrgenommen hat, war nach Angaben der Polizei vermutlich auf einen ausgelösten Airbag zurückzuführen.