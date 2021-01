Auf ein merkwürdiges Gespann wurde die Polizei am Freitag in Pirmasens aufmerksam: Ein Roller, der ein Quad zog. Als Verbindung zwischen den beiden Vehikeln, die kurz nach halb zwei am Nachmittag in der Kronprinzenstraße unterwegs waren, diente ein HDMI-Kabel, wie es verwendet wird, um Bildschirme an Receiver oder Spielkonsolen anzuschließen.

Die beiden 28 und 30 Jahre alten Männer, die auf den Fahrzeugen saßen, erklärten den Polizisten, dass sie das defekte Quad in eine Garage schleppen wollten, um es dort zu reparieren. Die Polizisten erklärten dem Fahrer des Rollers, dass er für ein Gespann in dieser Form keine Fahrerlaubnis besitze. Ärger bekommen beide auch wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz: Das Quad war nicht ordnungsgemäß zugelassen.