Pfalzwerke mit PV-Boom überfordert

Die neue PV-Anlage auf Bernhard Ritters Haus produziert fleißig Strom. Doch statt zu sparen, legt der Albersweiler gerade sogar drauf. Mit dem Problem ist er nicht allein. Beim Netzbetreiber hakt’s.

Familienschätze unter der Lupe

Was ist Omas Goldschmuck wohl wert? Könnte das Bild aus der Rumpelkammer kostbare Kunst sein? In Nußdorf kam Goldgräberstimmung wie in der TV-Sendung „Bares für Rares“ auf.

Vollsperrung zum Schlaglöcher-Flicken

Die A65 wird heute Nacht und in einigen Folgenächten im Bereich der Stadt Landau und des Kreises Südliche Weinstraße gesperrt sein. Darauf haben sich Fahrer einzustellen.

Als die letzten Juden deportiert wurden

Mehr als 6500 Juden wurden am 22. Oktober 1940 aus der Saarpfalz und Baden nach Gurs deportiert. Rund 160 davon hatten ihre Wurzeln im Kreis.