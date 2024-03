Der russische Präsident Wladimir Putin hat „radikale Islamisten“ für den Angriff in einem Konzertsaal bei Moskau verantwortlich gemacht. „Wir wissen, dass das Verbrechen von radikalen Islamisten begangen wurde“, sagte Putin am Montagabend bei einem im Fernsehen übertragenen Treffen. Nach dem Anschlag hätten die Attentäter versucht, in die Ukraine zu fliehen und es stelle sich die Frage, warum das so sei: „Wer hat sie dort erwartet?“, fragte Putin.

Bereits am Wochenende hatte der Kreml-Chef die Festnahme der Verdächtigen in der Nähe der Grenze zur Ukraine verkündet. Nach ersten Erkenntnissen sei dort ein Zeitfenster für ihren Grenzübertritt vorbereitet worden. Kiew weist jegliche Verwicklung in den Angriff zurück.

Maskierte Angreifer waren am Freitagabend in die Crocus City Hall im nordwestlich gelegenen Moskauer Vorort Krasnogorsk eingedrungen und hatten dort nach russischen Angaben mindestens 139 Menschen getötet. Kurz nach dem Angriff reklamierte die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) die Tat für sich und bekräftigte dies später mehrfach.