Nach Corona-Fällen in seinem nahen Umfeld muss sich Russlands Präsident Wladimir Putin in Selbstisolation begeben. Der Kreml teilte am Dienstag mit, Putin gelte als „Kontaktperson“, sei selbst aber „bei bester Gesundheit“. Der russische Präsident könne aufgrund der Quarantäne nicht persönlich an einem Gipfeltreffen in Tadschikistan teilnehmen.

Am 18. September ist in Russland Parlamentswahl. Putin selbst steht dabei nicht zur Wahl. Er ist direkt als Präsident gewählt und seit 2018 in seiner vierten Amtszeit.

Testergebnis unbekannt

Putin habe einen Corona-Test gemacht, teilte Regierungssprecher Dmitri Peskow mit, ohne das Ergebnis zu nennen. Der Präsident ist eigenen Angaben zufolge gegen das Coronavirus geimpft.

Auch andere prominente Politiker haben sich seit Beginn der Pandemie in Quarantäne begeben müssen oder hatten sogar Covid-19. So isolierte sich Kanzlerin Angela Merkel nach Verdachtsfällen in ihrem Umfeld. Der damalige US-Präsident Donald Trump musste mehrere Tage ins Krankenhaus, weil er positiv getestet wurde.