Russlands Präsident Wladimir Putin hat weitere Fortschritte beim Bau der umstrittenen Gas-Pipeline Nord Stream 2 verkündet. „Vor zweieinhalb Stunden ist die Verlegung der ersten Leitung der Gas-Pipeline Nord Stream 2 erfolgreich vollendet worden“, sagte Putin am Freitag beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Von deutscher Seite seien die Röhren eingetroffen, von russischer Seite müssten diese nun verlötet werden. Die Arbeit an der zweiten Leitung werde fortgesetzt. Die 1200 Kilometer lange Ostsee-Röhre soll die Kapazitäten für russische Erdgaslieferungen nach Deutschland deutlich erhöhen. In der EU, der Ukraine und den USA ist Nord Stream 2 sehr umstritten. Putin verkündete den Baufortschritt kurz vor seinem ersten Gipfeltreffen mit US-Präsident Joe Biden am 16. Juni.