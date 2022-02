[Aktualisiert 20.53 Uhr ]In der seit Dezember andauernden Krise zwischen Russland und dem Westen überschlagen sich die Ereignisse. Für den russischen Präsidenten sind die Minsker Abkommen zur Befriedung des Donbass gescheitert. Die EU will nun Sanktionen verhängen.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die beiden Regionen Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine als unabhängige „Volksrepubliken“ anerkannt. Der Kremlchef unterzeichnete am Montag nach einem Antrag der Separatisten ein entsprechendes Dekret, wie das Staatsfernsehen zeigte.

Zuvor hatte Bundeskanzler Scholz nach Angaben eines Sprechers vor der Anerkennung der beiden ukrainischen Regionen als unabhängige Staaten gewarnt. Ein solcher Schritt stünde „im krassen Widerspruch“ zu den Minsker Abkommen zur friedlichen Beilegung des Konflikts in der Ostukraine und wäre ein „einseitiger Bruch“ dieser Vereinbarungen seitens Russlands, sagte Scholz nach Angaben seines Sprechers in dem Telefonat mit Putin.

Die „Volksrepubliken“ und das russische Parlament hatten zuvor Putin aufgefordert, die Unabhängigkeit anzuerkennen. Der russische Sicherheitsrat unterstützte bei einer Sondersitzung die Anträge mit großer Mehrheit. Die USA hatten kürzlich gewarnt, eine Anerkennung der „Volksrepubliken“ durch Moskau bedeute „eine grobe Verletzung des Völkerrechts“.

EU-Außenbeauftragter: Strafmaßnahmen auf den Tisch legen

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte in Brüssel, im Falle der Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk werde er Strafmaßnahmen gegen Russland „auf den Tisch legen“. Darüber müssten dann die EU-Staaten entscheiden. Die EU hat nach Angaben von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bereits umfassende Wirtschafts- und Finanzsanktionen vorbereitet. Sie sollen in enger Absprache mit den USA und anderen westlichen Partnern ausgelöst werden.

Weder die Ukraine noch der Westen brauchten den Donbass, hatte es vor Putins offizieller Bekanntmachung seines Schritts im Kreml geheißen. Russland sei klar, dass der Schritt angesichts der vom Westen angedrohten Sanktionen ernste Folgen haben werde, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrats, der frühere Präsident und Regierungschef Dmitri Medwedew. Es gebe angesichts der Lage aber keine andere Möglichkeit, als die Gebiete anzuerkennen.

Chef der russischen Auslandsspionage gerät ins Schlingern

Der Chef der russischen Auslandsspionage, Sergej Naryschkin, war bei der Sitzung im Sicherheitsrat, die live im Fernsehen übertragen wurde, ins Schlingern geraten. Er sagte: „Ich unterstütze den Vorschlag über die Aufnahme der Donezker und der Luhansker Volksrepubliken in den Bestand der Russischen Föderation“. Putin korrigierte ihn schroff: „Darüber reden wird nicht. Das erörtern wir nicht. Wir sprechen über die Anerkennung ihrer Unabhängigkeit oder nicht“.

Präsident Putin sagte am Montag auch, er sehe keine Chance mehr, die Minsker Abkommen von 2014 und 2015 umzusetzen. „Wir sind zu der Überzeugung gelangt, dass es keine Aussichten“ dafür gibt, so Putin. Die Abkommen sehen unter anderem einen sofortigen Waffenstillstand, einen Abzug der schweren Waffen sowie den Abzug aller ausländischen Söldner und Truppen aus der Ostukraine vor. In Luhansk und Donezk sollten Wahlen abgehalten werden; auch sollte Kiew eine Verfassungsreform verabschieden, die den Separatisten-Gebieten im Donbass einen Sonderstatus eingeräumt hätte.