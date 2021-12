Bei einem illegalen Autorennen wurde das Geläuf der Pferderennbahn auf den Billigheimer Purzelmarktwiesen in der Nacht auf den zweiten Weihnachtsfeiertag zerstört. Zahlreiche Reifenspuren sind vor allem in den Kurven sichtbar. „Durch die Regenfälle der letzten Tage war das Gras noch aufgeweicht, daher muss an diesen Stellen komplett neu gesandet werden“, sagt Bürgermeister Torsten Blank, Vorsitzender des Purzelmarktvereins. Die Schäden schätzt er auf mehrere Tausend Euro. Er hat den Vorfall zur Anzeige gebracht. Wer Beobachtungen gemacht hat, kann sich an die Polizeiinspektion Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an kontakt@purzelmarkt.de wenden. Eine Belohnung zur Ergreifung der Täter in dreistelliger Höhe ist ausgesetzt. kebe