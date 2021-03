Nach einem „außergewöhnlichen Jahr“ 2020 wegen der Corona-Pandemie mit einem Umsatzrückgang von 7,4 Prozent auf 2,208 Milliarden Euro und einem deutlichen Rückgang des Betriebsergebnisses von 38,2 Prozent auf 70,2 Millionen Euro, hält der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenspezialist KSB an den mittelfristigen Unternehmenszielen fest.

Das Servicegeschäft soll nach einer Neupositionierung weiter ausgebaut werden. Nach einer umfassenden Neustrukturierung der Geschäftsbereiche plant KSB in diesem Jahr strategische Zukäufe, sagte am Donnerstag Vorstandssprecher Stephan Timmermann bei der Vorstellung der Bilanz für das Geschäftsjahr 2020. Ziel sei, bis 2023 das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) im Vergleich zu 2019 um 120 Millionen Euro und den Umsatz um 400 Millionen Euro pro Jahr zu erhöhen. Zudem hat sich der Branchen-Technologieführer zwei weitere Ziele gesetzt. Der CO 2 -Ausstoß soll bis zum Jahr 2025 um 30 Prozent reduziert und der Anteil von Frauen in Führungspositionen um 30 Prozent erhöht werden. Vorstandssprecher Stefan Timmermann räumte ein, dass letzteres für einen Maschinen- und Anlagenbauer durchaus ambitioniert sei.