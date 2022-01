Durch die neue Unternehmensstruktur und die Konzentration auf ein margenstärkeres Geschäft mit Standardpumpen sowie Ersatzteilen hat der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenspezialist KSB im Jubiläumsgeschäftsjahr 2021 bei Umsatz, Auftragseingang und Betriebsergebnis deutlich zugelegt, wie KSB bei Vorlage vorläufiger Jahreszahlen am Montag mitteilte. Zusätzlichen Rückenwind habe es durch die sich erholende Weltwirtschaft und der trotz andauernder Corona-Pandemie wieder gestiegenen Investitionsbereitschaft der Kunden gegeben, teilte KSB weiter mit. Im Jahr 2021 feierte das Unternehmen das 150. Gründungsjubiläum.

Ende Dezember 2021 beschäftigte KSB weltweit (auf Vollzeitstellen umgerechnet) 15.400 Mitarbeiter, davon 4195 in Deutschland – ein Plus von 8 gegenüber dem Vorjahr. In Frankenthal lag die Anzahl der Vollzeitstellen Ende Dezember 2021 bei 1602, 34 mehr als im Jahr zuvor.