Im laufenden Geschäftsjahr 2020 spürt der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenspezialist KSB weiter die Folgen der Corona-Pandemie. Mit 560 Millionen Euro sei der Umsatz im dritten Quartal aber höher als in den beiden vorangegangenen Dreimonatsabschnitten. Auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern sei zwischen Juli und Ende September höher ausgefallen als in der ersten Jahreshälfte. Der Auftragseingang im abgelaufenen Quartal liege – bereinigt um Großaufträge – zwar unter dem Vorjahreswert, aber stabil auf dem Niveau des ersten und zweiten Quartals, teilte der Konzern am Donnerstag mit.

Im laufenden Geschäftsjahr hat KSB Aufträge im Volumen von 1,62 Milliarden Euro erhalten. Dies sei ein Rückgang von 14,2 Prozent oder 267 Millionen Euro im Vergleich zur Vorjahreszeit. Grund seien vor allem die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie negative Währungseffekte. Der Umsatz sank um 157 Millionen auf 1,61 Milliarden Euro. Das dritte Quartal sei das in diesem Geschäftsjahr bislang stärkste, teilte KSB mit.